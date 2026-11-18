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दीपावली पर घर आने और वापसी वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने दिल्ली रूट पर 80 बसों का संचालन शुरू किया था। लंबे रूट पर अतिरिक्त बसें लगाकर निगम ने अच्छा राजस्व अर्जित किया और प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। अब यात्रियों की संख्या कम होने के बाद 30 बसें घटा दी गई हैं।एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि दिल्ली रूट पर अब 50 बसों का संचालन किया जा रहा है। दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या पहले के मुकाबले कम हो गई है। हालांकि छठ पूजा के बाद बिहार से लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में रेलवे और परिवहन निगम को एक बार फिर यात्रियों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि यात्रियों की संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है।