Shahjahanpur News: फिजियोथैरेपी के लिए जागरूक करने के लिए निकाला वॉकथॉन
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:47 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:47 AM IST
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शाहजहांपुर। विश्व फिजियोथैरेपी दिवस पर फिजियोथैरेपी के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से फिजियोथैरेपिस्ट एसोसिएशन ऑफ शाहजहांपुर की ओर से मंगलवार को वॉकथॉन का आयोजन किया गया। सुबह सात बजे शहीद पार्क से शुरू हुई वॉकथॉन का शुभारंभ वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन डॉ. इमरान खान और वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. रिजवान खान ने हरी झंडी दिखाकर किया।
वॉकथॉन के बाद शहीद पार्क में डॉ. नमिता सिंह ने कमर, गर्दन और घुटनों के दर्द में उपयोगी व्यायाम बताए। दर्द की स्थिति में क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, इसकी जानकारी भी दी गई। इसके बाद एसोसिएशन के संरक्षक डॉ. अमित सिंह के नेतृत्व में टीम कुष्ठ कॉलोनी पहुंची।
यहां दिव्यांगता से प्रभावित लोगों को दर्द प्रबंधन, शारीरिक कार्यक्षमता बेहतर रखने, सुधार एवं रोकथाम में सहायक व्यायाम और सेल्फ-केयर प्रैक्टिस की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए।
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उपाध्यक्ष डॉ. मो. हस्सान खान, सचिव डॉ. शारिब खान, डॉ. फरहान फारूकी, डॉ. आसिफ परवेज, डॉ. सुमीत सिंह, डॉ. सनी गुप्ता, डॉ. अब्दुल कादर, डॉ. हिमांशु, डॉ. हसनैन अली, डॉ. केशव, डॉ. फिरोज, डॉ. राजपाल, डॉ. नवीन, डॉ. शोभित आदि मौजूद रहे।
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वॉकथॉन के बाद शहीद पार्क में डॉ. नमिता सिंह ने कमर, गर्दन और घुटनों के दर्द में उपयोगी व्यायाम बताए। दर्द की स्थिति में क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, इसकी जानकारी भी दी गई। इसके बाद एसोसिएशन के संरक्षक डॉ. अमित सिंह के नेतृत्व में टीम कुष्ठ कॉलोनी पहुंची।
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यहां दिव्यांगता से प्रभावित लोगों को दर्द प्रबंधन, शारीरिक कार्यक्षमता बेहतर रखने, सुधार एवं रोकथाम में सहायक व्यायाम और सेल्फ-केयर प्रैक्टिस की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए।
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उपाध्यक्ष डॉ. मो. हस्सान खान, सचिव डॉ. शारिब खान, डॉ. फरहान फारूकी, डॉ. आसिफ परवेज, डॉ. सुमीत सिंह, डॉ. सनी गुप्ता, डॉ. अब्दुल कादर, डॉ. हिमांशु, डॉ. हसनैन अली, डॉ. केशव, डॉ. फिरोज, डॉ. राजपाल, डॉ. नवीन, डॉ. शोभित आदि मौजूद रहे।