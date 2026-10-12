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Shahjahanpur News: धारा प्रवाह भाषण में वान्या, नविका और वंदना अग्रवाल ने मारी बाजी

Mon, 12 Oct 2026 12:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:23 AM IST
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Vanya, Navika, and Vandana Agarwal excelled in the fluent speech competition.
महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में आयोजित प्रतियोगिता में उप​स्थित अग्र समाज की महिलाएं। स्रोत: आ
शाहजहांपुर। अग्रसेन जयंती समारोह के अंतर्गत केरूगंज स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। धारा प्रवाह भाषण प्रतियोगिता के अलग-अलग वर्गों में वान्या अग्रवाल, नविका अग्रवाल और वंदना अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल विद्या, सचिव रवि अग्रवाल ने दिया। इसके बाद तीन वर्गों में आयोजित धारा प्रवाह भाषण प्रतियोगिता के ग्रुप-ए में वान्या अग्रवाल प्रथम, सिद्धार्थ बंसल द्वितीय और मिष्टी गोयल तृतीय स्थान पर रहीं।
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ग्रुप बी में नविका अग्रवाल ने पहला, प्रियशा अग्रवाल ने दूसरा और अर्जुन अग्रवाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ग्रुप-सी में वंदना अग्रवाल प्रथम, मीनाक्षी अग्रवाल और प्रियंका अग्रवाल संयुक्त रूप से द्वितीय व प्रतिभा गोयल तृतीय स्थान पर रहीं। निर्णायक मंडल में निर्भय अग्रवाल, विकास अग्रवाल, अमित अग्रवाल और सुशांत बंसल शामिल रहे। संचालन तनीषा गर्ग और मानसी अग्रवाल ने किया। संवाद
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