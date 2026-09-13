Shahjahanpur News: मालगाड़ी के कारण रुकी रही वंदे भारत एक्सप्रेस
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:16 AM IST
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रोजा। कोयले से लोड मालगाड़ी निकालने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रोक दिया गया। ट्रेन दिल्ली की ओर से आकर गोरखपुर जा रही थी।
शनिवार को ट्रेन पूर्वाह्न 11 बजे रोजा रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो गई। करीब 20 मिनट तक रुकी रही। स्टेशन अधीक्षक श्रीकांत यादव ने बताया कि रास्ता क्लियर न होने के चलते ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी। संवाद
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शनिवार को ट्रेन पूर्वाह्न 11 बजे रोजा रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो गई। करीब 20 मिनट तक रुकी रही। स्टेशन अधीक्षक श्रीकांत यादव ने बताया कि रास्ता क्लियर न होने के चलते ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी। संवाद