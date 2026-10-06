Shahjahanpur News: महिला की मौत के बाद हंगामा, पुलिस के सामने डॉक्टर को दौड़ाकर पीटा
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:13 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:13 AM IST
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शाहजहांपुर। रोजा थाना क्षेत्र के कटिया रज्जब गांव निवासी पवन की पत्नी नेहा (28) की सोमवार सुबह चौक कोतवाली क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान एक डॉक्टर को दौड़ाकर पीटा गया। पुलिस ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। करीब साढ़े तीन घंटे चले हंगामे के बाद परिजन बिना पोस्टमॉर्टम कराए शव घर ले गए।
पवन के अनुसार, पत्नी को बुखार आ रहा था। रविवार शाम करीब छह बजे उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आरोप है कि भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को मरीज से मिलने नहीं दिया। सोमवार सुबह करीब सात बजे पत्नी से मिलने का प्रयास किया तो डॉक्टर और स्टाफ ने उन्हें बाहर कर दिया। उन्होंने गालीगलौज और मारपीट का भी आरोप लगाया। बाद में अंदर जाने पर पत्नी की मौत हो चुकी थी।
हंगामे के दौरान डॉक्टर के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। करीब एक मिनट 54 सेकंड के वीडियो में कुछ लोग डॉक्टर को घेरकर पीटते तो पुलिसकर्मी बीच-बचाव का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। एक युवक के हाथ में बेल्ट भी दिखाई दे रही है। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। कटरा के पूर्व सपा विधायक राजेश यादव भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को मदद का भरोसा दिलाया।
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वहीं, अस्पताल संचालक ने इलाज में लापरवाही के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि मरीज की हालत भर्ती के समय ही बेहद गंभीर थी। परिजनों को स्थिति बताकर उपचार शुरू किया गया था। उपचार के दौरान सुबह महिला की मौत हो गई। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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वीडियो फुटेज के आधार पर की जाएगी कार्रवाई
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार को एक निजी अस्पताल में महिला की मौत होने पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। इमरजेंसी में तैनात एक डॉक्टर से मारपीट किए जाने की घटना भी संज्ञान में आई है। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया और वे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। मारपीट के संबंध में वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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पवन के अनुसार, पत्नी को बुखार आ रहा था। रविवार शाम करीब छह बजे उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आरोप है कि भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को मरीज से मिलने नहीं दिया। सोमवार सुबह करीब सात बजे पत्नी से मिलने का प्रयास किया तो डॉक्टर और स्टाफ ने उन्हें बाहर कर दिया। उन्होंने गालीगलौज और मारपीट का भी आरोप लगाया। बाद में अंदर जाने पर पत्नी की मौत हो चुकी थी।
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हंगामे के दौरान डॉक्टर के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। करीब एक मिनट 54 सेकंड के वीडियो में कुछ लोग डॉक्टर को घेरकर पीटते तो पुलिसकर्मी बीच-बचाव का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। एक युवक के हाथ में बेल्ट भी दिखाई दे रही है। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। कटरा के पूर्व सपा विधायक राजेश यादव भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को मदद का भरोसा दिलाया।
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वहीं, अस्पताल संचालक ने इलाज में लापरवाही के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि मरीज की हालत भर्ती के समय ही बेहद गंभीर थी। परिजनों को स्थिति बताकर उपचार शुरू किया गया था। उपचार के दौरान सुबह महिला की मौत हो गई। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
वीडियो फुटेज के आधार पर की जाएगी कार्रवाई
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार को एक निजी अस्पताल में महिला की मौत होने पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। इमरजेंसी में तैनात एक डॉक्टर से मारपीट किए जाने की घटना भी संज्ञान में आई है। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया और वे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। मारपीट के संबंध में वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।