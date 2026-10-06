Shahjahanpur News: महिला की मौत के बाद हंगामा, पुलिस के सामने डॉक्टर को दौड़ाकर पीटा

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पवन के अनुसार, पत्नी को बुखार आ रहा था। रविवार शाम करीब छह बजे उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आरोप है कि भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को मरीज से मिलने नहीं दिया। सोमवार सुबह करीब सात बजे पत्नी से मिलने का प्रयास किया तो डॉक्टर और स्टाफ ने उन्हें बाहर कर दिया। उन्होंने गालीगलौज और मारपीट का भी आरोप लगाया। बाद में अंदर जाने पर पत्नी की मौत हो चुकी थी।हंगामे के दौरान डॉक्टर के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। करीब एक मिनट 54 सेकंड के वीडियो में कुछ लोग डॉक्टर को घेरकर पीटते तो पुलिसकर्मी बीच-बचाव का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। एक युवक के हाथ में बेल्ट भी दिखाई दे रही है। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। कटरा के पूर्व सपा विधायक राजेश यादव भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को मदद का भरोसा दिलाया।वहीं, अस्पताल संचालक ने इलाज में लापरवाही के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि मरीज की हालत भर्ती के समय ही बेहद गंभीर थी। परिजनों को स्थिति बताकर उपचार शुरू किया गया था। उपचार के दौरान सुबह महिला की मौत हो गई। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।वीडियो फुटेज के आधार पर की जाएगी कार्रवाईएसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार को एक निजी अस्पताल में महिला की मौत होने पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। इमरजेंसी में तैनात एक डॉक्टर से मारपीट किए जाने की घटना भी संज्ञान में आई है। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया और वे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। मारपीट के संबंध में वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।