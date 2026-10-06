Shahjahanpur News: पॉक्सो जागरूकता सप्ताह का समापन

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स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संकाय के विद्यार्थियों ने ‘काश किसी ने सुना होता’ शीर्षक से नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर पॉक्सो कानून के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इसके अलावा पॉक्सो विषय पर चित्रकला और रील मेकिंग प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों ने भाग लिया।समापन समारोह में जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय, अपर जनपद न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा, प्राधिकरण की सचिव अपेक्षा सिंह मौजूद रहीं। विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र दिए गए। विधि अध्ययन संकाय के प्रभारी प्रो. जय शंकर ओझा, डॉ. अनिल कुमार, सह-संयोजक प्रदीप कुमार सिंह, डॉ. दीप्ति गंगवार, रंजना खंडेलवाल, डॉ. ज्योत्सना गुप्ता और प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मो. अफजल का योगदान रहा।