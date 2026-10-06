Shahjahanpur News: शाह क्लब ने रेड की टीम को दो विकेट से हराया

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शाह क्लब रेड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में आठ विकेट खोकर 406 रन बनाए। अनुज यादव ने 117 रन की पारी खेली। रजनीश ने 92 रन बनाए। दीपक राजपूत ने 39, अभिषेक कनौजिया ने 38 और मधुर ने 27 रन का योगदान दिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाह क्लब की टीम ने 43.2 ओवर में आठ विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज अनुज प्रताप सिंह ने 125 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 17 चौके और पांच छक्के लगाए। अनिरुद्ध वर्मा ने 64 रन बनाए। अरनव कुशवाहा ने 31, शिखर दीक्षित ने 39 और राहुल ने 61 रन का योगदान दिया।शाह क्लब रेड की ओर से प्रसून कुमार और अनुज ने दो-दो विकेट लिए, जबकि गुलजार पठान, कौटिल्य यादव और आर्यन सिंह को एक-एक विकेट मिला। कोच अभय सिंह गुर्जर मौजूद रहे।