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एआई के कुशल प्रयोग से नई दिशा की ओर बढ़ेगी मानव सभ्यता : रजनीकांत

Tue, 06 Oct 2026 01:28 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:28 AM IST
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Human civilization will move towards a new direction through the efficient use of AI: Rajinikanth
जवाहर नवोदय स्कूल में प्रतिभागियों को सम्मानित करते नगर मजिस्ट्रेट रजनीकांत। स्रोत: विद्यालय
शाहजहांपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय में दो दिवसीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जागरूकता कार्यक्रम का समापन हो गया। अंतिम दिन सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत पांडेय ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र बांटे। उन्होंने कहा कि एआई के कुशल प्रयोग से नई दिशा की ओर मानव सभ्यता बढ़ेगी।
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एमपी फाउंडेशन के तत्वावधान और बैंक ऑफ बड़ौदा व टीसीआईएल की सहयोग से हुई कार्यशाला में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को विशेषज्ञों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रयोग, इसके मानवहित में उपयोग और संभावित दुष्प्रभावों से बचाव के तरीकों की जानकारी दी। फाउंडेशन की ओर से सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को किट प्रदान की गई। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य सत्यपाल गंगवार, उप प्राचार्य ऋषिपाल आदि मौजूद रहे।
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