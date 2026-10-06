फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Children showcased their talent in the 'India of My Dreams' competitions.

Shahjahanpur News: मेरे सपनों का भारत प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

Tue, 06 Oct 2026 01:25 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Children showcased their talent in the 'India of My Dreams' competitions.
जलालाबाद के सियाराम इंटर कॉलेज में विजेता बच्चों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देते विधायक। संवाद
जलालाबाद। सेवा पखवाड़ा के तहत सेठ सियाराम इंटर कॉलेज में मेरे सपनों का भारत विषय पर विकास खंड स्तरीय ड्राइंग, पेंटिंग, पोस्टर, भाषण और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई।
विज्ञापन

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में गीतांजलि ने प्रथम, मानवी ने द्वितीय और वर्षा देवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में रितिका, प्रतिज्ञा और पूर्ति तथा जूनियर वर्ग में रंजना, उम्मे कुलकुम और शिवानी क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहीं। ड्राइंग प्रतियोगिता में प्रगति प्रथम, पंखुरी शुक्ला द्वितीय और भूमि सिंह तृतीय रहीं।
विज्ञापन

विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने विजेताओं को मेडल और प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया। प्रबंधक अन्नू सेठ, क्षत्रपाल, प्रधानाचार्य मीनू शंखधार, नोडल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह, कुलदीप गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed