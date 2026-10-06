Shahjahanpur News: मेरे सपनों का भारत प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:25 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:25 AM IST
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जलालाबाद। सेवा पखवाड़ा के तहत सेठ सियाराम इंटर कॉलेज में मेरे सपनों का भारत विषय पर विकास खंड स्तरीय ड्राइंग, पेंटिंग, पोस्टर, भाषण और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में गीतांजलि ने प्रथम, मानवी ने द्वितीय और वर्षा देवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में रितिका, प्रतिज्ञा और पूर्ति तथा जूनियर वर्ग में रंजना, उम्मे कुलकुम और शिवानी क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहीं। ड्राइंग प्रतियोगिता में प्रगति प्रथम, पंखुरी शुक्ला द्वितीय और भूमि सिंह तृतीय रहीं।
विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने विजेताओं को मेडल और प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया। प्रबंधक अन्नू सेठ, क्षत्रपाल, प्रधानाचार्य मीनू शंखधार, नोडल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह, कुलदीप गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
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सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में गीतांजलि ने प्रथम, मानवी ने द्वितीय और वर्षा देवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में रितिका, प्रतिज्ञा और पूर्ति तथा जूनियर वर्ग में रंजना, उम्मे कुलकुम और शिवानी क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहीं। ड्राइंग प्रतियोगिता में प्रगति प्रथम, पंखुरी शुक्ला द्वितीय और भूमि सिंह तृतीय रहीं।
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विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने विजेताओं को मेडल और प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया। प्रबंधक अन्नू सेठ, क्षत्रपाल, प्रधानाचार्य मीनू शंखधार, नोडल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह, कुलदीप गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
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