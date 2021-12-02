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Shahjahanpur News: कोतवाली में हंगामा, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप

Wed, 11 Nov 2026 12:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:39 AM IST
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Uproar at the police station; both sides leveled accusations against each other.
शाहजहांपुर। चौक कोतवाली के अंदर सोमवार की शाम को हंगामा हो गया। दो पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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मोहल्ला जियाखेल निवासी जोया खान ने बताया कि दो माह पहले पार्थ मिश्रा की अवैध पिस्टल के साथ हर्ष फायरिंग करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो डाली थी। सोमवार को पार्थ के पिता दीप मिश्रा से कोतवाली में बातचीत करने आईं थी। आरोप है कि दीप ने उनके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर मारने की धमकी दी।

दूसरी ओर मोहल्ला दिलावरगंज निवासी सचिन मिश्रा ने बताया कि नौ नवंबर की शाम एक कार्य से कोतवाली आए थे। वहां जोया खान व उसके सहयोगी कामरान ने उसे थप्पड़ मार दिया। झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। कोतवाली के अंदर हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि दोनों ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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