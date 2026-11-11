Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Uproar at medical college following woman's death

Shahjahanpur News: महिला की मौत पर मेडिकल कॉलेज में हंगामा

Wed, 11 Nov 2026 11:17 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Uproar at medical college following woman's death
शाहजहांपुर। महिला की मौत पर परिजनों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही एवं सुरक्षा गार्ड पर आरोप लगाए। हालांकि बाद में बगैर पोस्टमॉर्टम कराए परिजन शव लेकर चले गए।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मोहम्मद जई निवासी सुमित अपनी 55 वर्षीय मां को राजकीय मेडिकल कॉलेज के ट्राॅमा सेंटर लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि मां को समुचित इलाज नहीं मिला। उनकी मां की मृत्यु हो गई। सीएमएस डॉ. सरोज कुमार ने बताया कि अगर शिकायत आती है तो जांच कराई जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed