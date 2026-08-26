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Shahjahanpur News: टिनशेड डालते समय दो युवक गिरकर घायल
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तिलहर। मोहल्ला बहादुरगंज निवासी अयान और डभौरा गांव निवासी महबूब मंगलवार दोपहर टिनशेड से गिरकर घायल हो गए। दोनों एक ग्रामीण के घर पर टिनशेड डाल रहे थे। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और दोनों गिर गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। संवाद
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