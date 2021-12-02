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Shahjahanpur News: ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग समेत दो की मौत

Sat, 17 Oct 2026 01:30 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:30 AM IST
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Two people, including an elderly person, killed after being hit by a train
शाहजहांपुर। रोजा और शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के बीच दो अलग-अलग घटनाओं में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग समेत दो लोगों की मौत हो गई। मोहनगंज रेलवे फाटक के पास पत्नी के साथ रेलवे ट्रैक पार कर रहे बुजुर्ग रनथ्रू ट्रेन की चपेट में आ गए तो रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ने पटरी पर लेटकर जान दे दी।
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दोपहर करीब 12 बजे गेट नंबर 323 रोडवेज फाटक के पास पुवायां के गांव रघुनाथपुर निवासी विश्राम सिंह (65) पत्नी कमला के साथ रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान रनथ्रू ट्रेन की चपेट में आने से वह उछलकर फाटक से टकरा गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय कमला आगे निकल गईं थीं, जबकि विश्राम सिंह पीछे रह गए। सूचना पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी पत्नी से घटना की जानकारी ली। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
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दूसरी घटना शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर बरेली दिशा की ओर खंभा संख्या 1238/11-13 के पास हुई। पूर्वाह्न करीब 11 बजे 25 वर्षीय युवक रेलवे ट्रैक पर लेट गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी इंस्पेक्टर रमांकर यादव पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और शव को ट्रैक से हटवाया।
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मृतक की पहचान खुटार के गांव औरंगाबाद निवासी मोहम्मद रजा के रूप में हुई। उसकी जेब से बरेली का रेल और बस टिकट मिला है। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि दोनों मृतकों की पहचान हो गई है। शवों को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया गया है।
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