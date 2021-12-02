Shahjahanpur News: चोरी हुई डीसीएम की बैटरी के साथ आरोपी गिरफ्तार

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सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मठिया कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र पाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह नैनी मैनी फूड लिमिटेड की डीसीएम चलाते हैं। मंगलवार रात उन्होंने अपनी डीसीएम को रैक प्वाइंट स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर खड़ा किया और खाना खाने चले गए। लौटने पर डीसीएम की बैटरी गायब थी। संवाद

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रोजा। पुलिस ने बृहस्पतिवार रात मुखबिर की सूचना पर रेलवे फील्ड से चौक कोतवाली के मोहल्ला महमान शाह निवासी अमन खां को चोरी की बैटरी के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज में आया था।