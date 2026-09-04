Shahjahanpur News: 70 किलो चोरी के कोयले के साथ दो लोगों को पकड़ा

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क्षेत्र के मोहल्ला बनवारीपुर निवासी बादशाह की बाइपास चौराहे स्थित मैरिज लॉन के पास कोयले की दुकान है। रविवार को उन्होंने थाने में तहरीर देकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि सोमवार रात मोहल्ला कुंवरगंज निवासी अर्जुन उर्फ ध्रुव और उसके साथी मोहल्ला बहादुरगंज निवासी तस्लीम ने ई-रिक्शा से आकर दुकान से 12 क्विंटल कोयला चोरी किया। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि शुक्रवार सुबह दोनों आरोपियों को चोरी के कोयले के साथ गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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तिलहर। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार सुबह रेनेसां एकेडमी के पास से तस्लीम व अर्जुन को गिरफ्तार किया। उनके पास तीन प्लास्टिक की बोरियों से करीब 70 किलो चोरी का कोयला बरामद किया।