Shahjahanpur News: बाइक से टकराए लड़ते हुए दो सांड़, पति की मौत, पत्नी और बेटी घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:24 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:24 PM IST
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निगोही (शाहजहांपुर)। बीसलपुर हाईवे पर ग्राम पतराजपुर भट्ठे के पास बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े आठ बजे लड़ते हुए दो सांड़ बाइक से टकरा गए। हादसे में बाइक सवार ग्राम रामनगर निवासी मोती बंजारा (40) की मौत हो गई। उनकी पत्नी रुखसाना और बेटी हाजरा घायल हो गईं।
रुखसाना ने बताया कि वह पति मोती और बेटी हाजरा के साथ बदायूं में मेहनत-मजदूरी करती हैं। बृहस्पतिवार को तीनों बाइक से घर लौट रहे थे। गांव से पहले हाईवे पर दो सांड़ आपस में लड़ते हुए अचानक उनकी बाइक से टकरा गए। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।
राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा। यहां उपचार के दौरान मोती ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि सांड़ से टकराकर बाइक सवार की मौत की सूचना मिली है।
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रुखसाना ने बताया कि वह पति मोती और बेटी हाजरा के साथ बदायूं में मेहनत-मजदूरी करती हैं। बृहस्पतिवार को तीनों बाइक से घर लौट रहे थे। गांव से पहले हाईवे पर दो सांड़ आपस में लड़ते हुए अचानक उनकी बाइक से टकरा गए। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।
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राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा। यहां उपचार के दौरान मोती ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि सांड़ से टकराकर बाइक सवार की मौत की सूचना मिली है।
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