Shahjahanpur News: बाइक से टकराए लड़ते हुए दो सांड़, पति की मौत, पत्नी और बेटी घायल

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रुखसाना ने बताया कि वह पति मोती और बेटी हाजरा के साथ बदायूं में मेहनत-मजदूरी करती हैं। बृहस्पतिवार को तीनों बाइक से घर लौट रहे थे। गांव से पहले हाईवे पर दो सांड़ आपस में लड़ते हुए अचानक उनकी बाइक से टकरा गए। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा। यहां उपचार के दौरान मोती ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि सांड़ से टकराकर बाइक सवार की मौत की सूचना मिली है।