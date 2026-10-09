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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Two arrested on charges of theft; family members of one staged a protest at the police station gate.

Shahjahanpur News: चोरी के आरोप में दो लोग गिरफ्तार, एक के परिजनों ने थाना गेट पर किया प्रदर्शन

Fri, 09 Oct 2026 01:18 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:18 AM IST
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Two arrested on charges of theft; family members of one staged a protest at the police station gate.
सिंधौली थाना गेट पर प्रदर्शन करते मोदी राठौर युवा सेना के जिलाध्यक्ष के साथ आरोपी के परिजन। संव
सिंधौली। नई बस्ती निवासी ठेकेदार लखन के घर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में गिरफ्तार कृष्णा राठौर को निर्दोष बताते हुए उसके परिजनों ने मोदी राठौर युवा सेना के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर राठौर के साथ थाना गेट पर प्रदर्शन किया।
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परिजनों का कहना है कि पुलिस इससे पहले भी कृष्णा से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चोरी का खुलासा सही है। ठेकेदार लखन की पत्नी रुचि ने आठ सितंबर की रात घर में हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुखबिर की सूचना पर जमुनिया मोड़ पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किए गए सिंधौली निवासी दीपक पांडेय के पास से 12 बोर का तमंचा, दो कारतूस, एक चेन, चार जोड़ी पायल, एक जोड़ी झुमकी, टीका और 1120 रुपये बरामद हुए।
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आरोपी किशन राठौर उर्फ कृष्णा के पास से दो जोड़ी पायल, झुमकी और टीका बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों ने सिंधौली निवासी किट्टू मिश्रा उर्फ क्रश का नाम बताया है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद
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