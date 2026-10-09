Shahjahanpur News: चोरी के आरोप में दो लोग गिरफ्तार, एक के परिजनों ने थाना गेट पर किया प्रदर्शन

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परिजनों का कहना है कि पुलिस इससे पहले भी कृष्णा से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चोरी का खुलासा सही है। ठेकेदार लखन की पत्नी रुचि ने आठ सितंबर की रात घर में हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुखबिर की सूचना पर जमुनिया मोड़ पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किए गए सिंधौली निवासी दीपक पांडेय के पास से 12 बोर का तमंचा, दो कारतूस, एक चेन, चार जोड़ी पायल, एक जोड़ी झुमकी, टीका और 1120 रुपये बरामद हुए।आरोपी किशन राठौर उर्फ कृष्णा के पास से दो जोड़ी पायल, झुमकी और टीका बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों ने सिंधौली निवासी किट्टू मिश्रा उर्फ क्रश का नाम बताया है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद