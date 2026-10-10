Shahjahanpur News: सब जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए ट्रायल 12 को

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जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने बताया कि प्रतियोगिता अंडर-16 आयु वर्ग के बालकों के लिए आयोजित की जाएगी। ट्रायल में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को अपने साथ जन्म प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य होगा। चयन के आधार पर राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। संवादमंडलीय प्रतियोगिता में आज जुटेंगे 200 खिलाड़ीतिलहर। पांचवीं ओपन कराटे मंडलीय प्रतियोगिता का आयोजन आईजी साहब अकादमी में रविवार को होगा। इसमें करीब दो सौ खिलाड़ी जुटेंगे। मंडलीय आयोजन के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।योद्धा स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत के खिलाड़ी शामिल होंगे। निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि कस्बे में पहली बार इस स्तर की मंडलीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना और युवाओं में कराटे के प्रति रुचि बढ़ाना है। बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आयोजन के समापन समारोह में कर्नल आनंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संवाद