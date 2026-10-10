फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Trials for the Sub-Junior Athletics Competition on the 12th

Shahjahanpur News: सब जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए ट्रायल 12 को

Sat, 10 Oct 2026 11:09 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Trials for the Sub-Junior Athletics Competition on the 12th
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की ओर से 15 और 16 अक्तूबर को राज्यस्तरीय सब जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए जनपद स्तरीय ट्रायल 12 अक्तूबर को दोपहर तीन बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा में होगा।
विज्ञापन

जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने बताया कि प्रतियोगिता अंडर-16 आयु वर्ग के बालकों के लिए आयोजित की जाएगी। ट्रायल में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को अपने साथ जन्म प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य होगा। चयन के आधार पर राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन

--
मंडलीय प्रतियोगिता में आज जुटेंगे 200 खिलाड़ी


तिलहर। पांचवीं ओपन कराटे मंडलीय प्रतियोगिता का आयोजन आईजी साहब अकादमी में रविवार को होगा। इसमें करीब दो सौ खिलाड़ी जुटेंगे। मंडलीय आयोजन के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन




योद्धा स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत के खिलाड़ी शामिल होंगे। निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि कस्बे में पहली बार इस स्तर की मंडलीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।




प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना और युवाओं में कराटे के प्रति रुचि बढ़ाना है। बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आयोजन के समापन समारोह में कर्नल आनंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed