Shahjahanpur News: जूनियर खिलाड़ियों के ट्राॅयल 30 से

जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने बताया कि जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता का जिला स्तरीय ट्राॅयल 30 सितंबर को शाम चार बजे होगा। ट्राॅयल में चयनित खिलाड़ी तीन से पांच अक्तूबर तक इटावा में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।उन्होंने बताया कि जूनियर बालक-बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता का जिला स्तरीय ट्राॅयल एक अक्तूबर को शाम चार बजे होगा। इसी दिन जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता के लिए भी जिलास्तरीय ट्राॅयल शाम चार बजे से आयोजित किया जाएगा। खिलाड़ियों से निर्धारित समय पर पहुंचने की अपील की गई है। संवाद