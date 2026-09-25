Shahjahanpur News: टाउनहॉल रोड बंद होने से दिनभर लगा रहा जाम
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:45 AM IST
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शाहजहांपुर। सीएम ग्रिड योजना के तहत ग्रीन रोड के निर्माण के लिए टाउनहॉल रोड पर बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद किए जाने से बृहस्पतिवार को लाल इमली चौराहा और कचहरी रोड पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। रास्ता बंद होने से वाहनों का दबाव लाल इमली चौराहा की ओर बढ़ गया। यहां से निकलने में दिक्कत आई।
रोडवेज ओवरब्रिज की ओर से आने वाले वाहन कचहरी ओवरब्रिज की ओर से गुजरे। इससे कचहरी रोड पर भी वाहनों की कतार लगती रही। मोहनगंज की ओर से आने वाले लोगों को भी लाल इमली चौराहा होकर निकलना पड़ा। जाम के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि सीएम ग्रिड रोड का निर्माण कराया जा रहा है। रूट डायवर्जन के लिए यातायात पुलिस को पहले ही सूचित किया गया था। डायवर्जन लागू नहीं होने से राहगीरों को परेशानी हुई। निर्माण कार्य दिन-रात चल रहा है और संबंधित एजेंसी को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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रोडवेज ओवरब्रिज की ओर से आने वाले वाहन कचहरी ओवरब्रिज की ओर से गुजरे। इससे कचहरी रोड पर भी वाहनों की कतार लगती रही। मोहनगंज की ओर से आने वाले लोगों को भी लाल इमली चौराहा होकर निकलना पड़ा। जाम के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि सीएम ग्रिड रोड का निर्माण कराया जा रहा है। रूट डायवर्जन के लिए यातायात पुलिस को पहले ही सूचित किया गया था। डायवर्जन लागू नहीं होने से राहगीरों को परेशानी हुई। निर्माण कार्य दिन-रात चल रहा है और संबंधित एजेंसी को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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