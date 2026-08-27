Shahjahanpur News: रक्षाबंधन पर दो दिन बदली रहेगी बाजार की यातायात व्यवस्था

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एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि सदर बाजार में घंटाघर से बहादुरगंज-पंखी चौराहा की ओर ई-रिक्शा और चारपहिया वाहनों को आने की अनुमति रहेगी। इसके विपरीत पंखी चौराहा से बहादुरगंज की ओर ई-रिक्शा और चारपहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बाजार के अंदर जाने के लिए निशात टॉकीज से कटिया टोला रोड का इस्तेमाल किया जा सकेगा।अलका गेस्ट हाउस, जेल रोड पार्किंग, पचराहा और लोहामंडी की ओर से ई-रिक्शा और चारपहिया वाहनों को बाजार क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सदर बाजार से गोविंदगंज मार्केट होते हुए बाबा विश्वनाथ तक दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर मोबाइल ड्यूटी के जरिये निगरानी रखी जाएगी। इसी तरह सिटी कार्ट से बहादुरगंज तक दोपहिया वाहनों के संचालन को सुचारु रखने के लिए पुलिसकर्मी मोबाइल ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।कोतवाली क्षेत्र में भी व्यवस्था बदलीकोतवाली क्षेत्र में कच्चा कटरा मोड़ से चार खंभा चौराहा तक यातायात को सुचारु रखने के लिए दोपहिया वाहनों पर मोबाइल ड्यूटी लगाई जाएगी। यातायात पुलिस ने पर्व के दौरान लोगों से निर्धारित मार्गों का ही इस्तेमाल करने की अपील की है। यातायात पुलिस ने व्यापारियों से दुकानों पर सामान पहुंचाने वाले वाहनों को सुबह 10 बजे से पहले बाजार क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए कहा है। दुकानों के सामने वाहन खड़े न करने और नजदीकी खाली स्थान पर पार्किंग कराने की अपील की गई है, ताकि खरीदारी के दौरान बाजार में जाम की स्थिति न बने।चारपहिया वाहन पार्किंग में खड़े करने की अपीलपुलिस ने रक्षाबंधन पर खरीदारी के लिए आने वाले लोगों से चारपहिया वाहन बाजार में न लाने की अपील की है। लोगों से अपने वाहन लकड़ी मंडी रोड, जेल रोड पार्किंग और गोविंदगंज पार्किंग में खड़े करने के लिए कहा गया है। पुलिस के मुताबिक पर्व के दौरान भीड़ और वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण यह व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे बाजार में लोगों की आवाजाही सुगम बनी रहे और जाम की स्थिति से बचा जा सके।