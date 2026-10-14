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शाहजहांपुर: हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत, गुस्साए पल्लेदारों ने मंडी गेट पर लगाया ताला, सड़क पर जाम

Wed, 14 Oct 2026 01:59 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 14 Oct 2026 01:59 PM IST
सार

शाहजहांपुर के तिलहर में बुधवार सुबह किसी वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए पल्लेदारों ने मंडी समिति के मुख्य गेट पर ताला लगाकर शाहजहांपुर-बरेली मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई।

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Tractor driver dies in accident angry porters lock the market gate in Tilhar Shahjahanpur
पुलिस ने पल्लेदारों को कराया शांत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर के तिलहर कस्बा के मोहल्ला इमली निवासी 40 वर्षीय फुरकान की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद पल्लेदारों ने मंडी समिति के मुख्य गेट पर ताला डालकर जाम लगा दिया। हादसे के बाद शाहजहांपुर से बरेली की ओर जाने वाले वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जाम में काफी देर तक वाहन फंसे रहे। 

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जानकारी के मुताबिक फुरकान ट्रैक्टर-ट्रॉली से मंडी में गल्ला ढुलाई का काम करते थे। बुधवार सुबह पांच बजे किसी वाहन की टक्कर लगने से वह घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। 
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पल्लेदारों ने सड़क पर किया हंगामा 
इसी दौरान मंडी समिति के पास पल्लेदारों ने मुख्य गेट पर ताला लगाते हुए सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्सा बढ़ता देखकर पुलिस ने संदेह के आधार पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया। मंडी गेट पर ताला पड़ने के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसके चलते लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। 
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पुलिस के समझाने पर करीब आठ बजे मंडी गेट का ताला खोला गया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। 

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