Shahjahanpur News: हादसे में बाइक सवार तीन दोस्त घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:15 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:15 AM IST
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तिलहर। जैतीपुर मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार शाम हादसा हो गया। किसी वाहन की टक्कर लगने से बाइक पर सवार तीन दोस्त क्षेत्र के गांव रुजवारी निवासी दीपक, रामप्रकाश और भुरेली गांव निवासी अमित घायल हो गए। गंभीर हालत देख दीपक और रामप्रकाश को प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। तीनों मजदूरी करने नगरिया गए थे। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि तहरीर प्राप्त होने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। संवाद
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