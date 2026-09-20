Shahjahanpur News: किशोरी के अपहरण के तीन आरोपी गिरफ्तार

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सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि 11 सितंबर को वादिनी ने थाने में तहरीर देकर विनय, ओमहीर व सुमित के खिलाफ उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट की धारा की वृद्धि की गई। सेठपाल का भी नाम प्रकाश में आया। शनिवार सुबह पुलिस टीम ने बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव कलाकंद निवासी सुमित उर्फ शोभित, विनय और सेठपाल को गिरफ्तार कर लिया। संवाद

शाहजहांपुर। जैतीपुर पुलिस ने शनिवार सुबह बनखंडी पुलिया के पास घेराबंदी की। किशोरी के अपहरण के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।