Shahjahanpur News: चोरों ने बंद मकान को बनाया निशाना, नकदी समेत लाखों के जेवरात उड़ाए

सास के निधन पर असलम शुक्रवार को अपने परिवार के साथ ससुराल गए थे। शनिवार सुबह पड़ोसियों ने असलम के मकान के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा देखा। उन्होंने फोन पर असलम को घटना की सूचना दी। चोरी की खबर मिलते ही असलम घर पहुंचे। वहां कमरों के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। असलम ने बताया कि चोर उनके घर से कीमती सामान समेट ले गए हैं। चोर सोने के हार, सोने की दो अंगूठियां, चांदी की पायलें और लॉकर में रखी लगभग 20 हजार रुपये ले गए।सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि पुलिस टीम ने मुख्य मार्गों पर लगे सीसी कैमरों की फुटेज चेक की है। संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। संवाद