Shahjahanpur News: एक दिसंबर से चार जनवरी तक होगी जनसंख्या गणना

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प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने बताया कि द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना कार्य से पहले 16 से 30 नवंबर तक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से स्व-गणना कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय प्रक्रिया है। इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का गंभीरता और जिम्मेदारी से निर्वहन करें।उन्होंने निर्देश दिए कि गणना के दौरान कोई व्यक्ति या परिवार छूटने न पाए और लोगों से प्राप्त सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखी जाए।उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें नाम, परिवार से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, दिव्यांगता, मातृभाषा, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय, प्रवास और प्रजनन संबंधी जानकारी शामिल है। इसके अलावा बैंक खाता, मोबाइल, आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जानकारियां भी ली जाएंगी।