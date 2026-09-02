Shahjahanpur News: पुलिस ने बरामद किए 151 गुम मोबाइल बरामद कर लौटाए
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:18 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:18 PM IST
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शाहजहांपुर। सर्विलांस सेल, जनपदीय एसओजी और थानों की साइबर हेल्पडेस्क की संयुक्त टीम ने लोगों के खोए 151 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मोबाइल फोन को संबंधित को लौटाया गया है। पुलिस का दावा है कि बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत 35 लाख है।
बुधवार को पुलिस लाइन में हुई प्रेसवार्ता में एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि लोगों के मोबाइल गुम होने पर ऑनलाइन पोर्टल या थानों में शिकायत दर्ज की गई थी। उनकी तलाश के लिए सर्विलांस सेल, जनपदीय एसओजी व थानों पर संचालित साइबर हेल्पडेस्क की संयुक्त टीम को लगाया गया। टीम ने 151 मोबाइल को बरामद किया। खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई।
एसपी सिटी ने बताया कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए सीईआईआर पोर्टल प्रारंभ किया है। जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने गुम, चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकता है। बताया कि मोबाइल चोरी होने पर थाने या साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें।
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मोबाइल खोने पर ऐसे दर्ज कराएं शिकायत
पोर्टल लिंक पर https://www.ceir.gov.in/General/index.jsp पर जाएं। ब्लॉक स्टोलन या मोबाइल खोने का विकल्प चुनें। मोबाइल का आईएमईआई नंबर, सिम विवरण और शिकायत संख्या दर्ज करें। थाना स्तर से सत्यापन उपरांत मोबाइल को ट्रैक करने की कार्रवाई की जाती है। मोबाइल बरामद हो जाए तो अनब्लॉक करें। मोबाइल गुम होने के पश्चात साइबर अपराध की आशंका बढ़ जाती है, अतः संबंधित सिम को तुरंत बंद कराकर दोबारा इश्यू कराएं।
-देवेंद्र कुमार, एसपी सिटी
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बुधवार को पुलिस लाइन में हुई प्रेसवार्ता में एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि लोगों के मोबाइल गुम होने पर ऑनलाइन पोर्टल या थानों में शिकायत दर्ज की गई थी। उनकी तलाश के लिए सर्विलांस सेल, जनपदीय एसओजी व थानों पर संचालित साइबर हेल्पडेस्क की संयुक्त टीम को लगाया गया। टीम ने 151 मोबाइल को बरामद किया। खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई।
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एसपी सिटी ने बताया कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए सीईआईआर पोर्टल प्रारंभ किया है। जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने गुम, चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकता है। बताया कि मोबाइल चोरी होने पर थाने या साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें।
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मोबाइल खोने पर ऐसे दर्ज कराएं शिकायत
पोर्टल लिंक पर https://www.ceir.gov.in/General/index.jsp पर जाएं। ब्लॉक स्टोलन या मोबाइल खोने का विकल्प चुनें। मोबाइल का आईएमईआई नंबर, सिम विवरण और शिकायत संख्या दर्ज करें। थाना स्तर से सत्यापन उपरांत मोबाइल को ट्रैक करने की कार्रवाई की जाती है। मोबाइल बरामद हो जाए तो अनब्लॉक करें। मोबाइल गुम होने के पश्चात साइबर अपराध की आशंका बढ़ जाती है, अतः संबंधित सिम को तुरंत बंद कराकर दोबारा इश्यू कराएं।
-देवेंद्र कुमार, एसपी सिटी