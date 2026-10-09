Shahjahanpur News: सच्ची मित्रता और भक्ति का संदेश दे गया कृष्ण-सुदामा मिलन
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:16 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। पुलिस चौकी उस्मान बाग स्थित श्री रुद्र बालाजी धाम में पितृ पक्ष के अवसर पर चल रही संगीतमयी श्रीमद्भागवत कथा एवं पितृ मोक्ष यज्ञ के सातवें दिन भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा के मिलन का भावपूर्ण प्रसंग सुनाया गया। कथा व्यास आचार्य पं. अंकुर शुक्ल ब्रजराज दास ने भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति, प्रेम और करुणा से जुड़े प्रसंगों का संगीतमयी शैली में वर्णन किया। श्रीकृष्ण-सुदामा मिलन का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। यजमान ददरौल विधायक अरविंद सिंह, पुलिस चौकी प्रभारी प्रियवत दुहुन, जैनेंद्र सिंह चौहान, शशि सिंह, इंजीनियर रमन शुक्ला आदि का सहयोग रहा। संवाद
विज्ञापन