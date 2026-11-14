Shahjahanpur News: ढाई घाट पर कार्तिक मेले में सीसी कैमरों से रखी जाएगी नजर

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इस मौके पर हुई बैठक में फर्रुखाबाद के एडीएम अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार, सीओ अजय वर्मा, एसडीएम अभिषेक वर्मा शामिल हुए। वहीं, शाहजहांपुर के एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्र, एसडीएम कलान प्रभात राय, सीओ जलालाबाद दीपक सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।अधिकारियों ने निर्देश दिए कि गोताखोरों और नावों की तैनाती के साथ भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाए। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और यातायात व्यवस्था के लिए पार्किंग व बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसके अलावा पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई और स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए।जिला पंचायत शाहजहांपुर पर मेले की व्यवस्थाओं और फर्रुखाबाद पुलिस प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव भी मौजूद रहे।