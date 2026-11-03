शाहजहांपुर: विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी का आज लोकार्पण करेंगी राज्यपाल, विद्यार्थियों से भी होगा संवाद

राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मंगलवार को पहली बार शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय आ रही हैं। राज्यपाल के स्वागत को लेकर सोमवार को पूरे दिन तैयारियां चलती रहीं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मॉकड्रिल कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। राज्यपाल विश्वविद्यालय में पुस्तकालय और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी सेल) का लोकार्पण करने के साथ विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगी।

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कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि राज्यपाल समीक्षा बैठक करेंगी। इसमें विश्वविद्यालय के भवनों और निर्माणाधीन परियोजनाओं की जानकारी ली जाएगी। पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या, पठन-पाठन का स्तर, शैक्षणिक कैलेंडर के अनुपालन तथा स्वीकृत शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदोंकी समीक्षा होगी। रिक्त पदों को भरने के लिए तैयार समयबद्ध कार्ययोजना की प्रगति भी जानी जाएगी। इसके अलावा वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम घोषित करने और समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल डिग्री अपलोड करने की प्रगति की जानकारी भी दी जाएगी।राज्यपाल के आगमन को लेकर विश्वविद्यालय का स्टाफ सुबह से तैयारियों में जुटा रहा। बीएड विभाग में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी को दुरुस्त किया गया। विभागों के बाहर छात्राओं ने आकर्षक रंगोली सजाई। सभागार में राज्यपाल छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगी। इसके बाहर गुलाब और गेंदे के फूलों से रंगोली बनाई गई है। परिसर में साफ-सफाई का काम भी चलता रहा। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने मॉकड्रिल कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीआईओएस हरिवंश कुमार ने सभागार की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई।