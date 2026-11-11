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Shahjahanpur News: संदिग्ध हालात में पॉलिथीन में रखा मिला मांस

Wed, 11 Nov 2026 11:19 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:19 PM IST
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Meat found in a polythene bag under suspicious circumstances
खुटार। कस्बे से कुछ दूर राम खांडसारी चीनी मिल से हाईवे जाने वाले रास्ते पर एक पेड़ की जड़ के पास पॉलिथीन में मांस रखा मिला।
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मंगलवार देर रात किसी ने पुलिस को सूचना दी कि बाइक सवार संदिग्ध लोग पेड़ के पास एक पॉलिथीन में मांस रख गए हैं। जानकारी पाकर हिंदू युवा संगठन उत्तर प्रदेश (अ) के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश मिश्रा भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। अवनीश मिश्रा ने मामले की जांच और मांस रखने वालों का पता लगाकर कार्रवाई की मांग की है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। संवाद
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