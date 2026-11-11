Shahjahanpur News: यातायात सिपाही से अभद्रता का आरोप
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:19 PM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:19 PM IST
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शाहजहांपुर। परिवहन निगम के शाहजहांपुर डिपो के संविदा चालक पर यातायात पुलिस कर्मी से अभद्रता करने और नोकझोंक का आरोप लगा है।
बरेली मोड़ पर ड्यूटी के दौरान हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है। मामले में यातायात पुलिस ने एआरएम से शिकायत की है। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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बरेली मोड़ पर ड्यूटी के दौरान हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है। मामले में यातायात पुलिस ने एआरएम से शिकायत की है। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। संवाद