Shahjahanpur News: यातायात सिपाही से अभद्रता का आरोप

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बरेली मोड़ पर ड्यूटी के दौरान हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं करती है। मामले में यातायात पुलिस ने एआरएम से शिकायत की है। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

शाहजहांपुर। परिवहन निगम के शाहजहांपुर डिपो के संविदा चालक पर यातायात पुलिस कर्मी से अभद्रता करने और नोकझोंक का आरोप लगा है।