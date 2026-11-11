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Shahjahanpur News: गैर इरादतन हत्या के चार आरोपी गिरफ्तार

Wed, 11 Nov 2026 11:29 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:29 PM IST
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Four accused arrested for culpable homicide not amounting to murder
मिर्जापुर पुलिस की गिरफ्त में गैर इरादतन हत्या के आरोपी। स्रोत: पुलिस
मिर्जापुर। पुलिस ने बुधवार सुबह मुखबिर की सूचना पर गांव उईला थाथरमई के पास घेराबंदी की। गैर इरादतन हत्या के आरोपी गांव के ही राजीव, अवनीश, दिनेश और रक्षपाल को गिरफ्तार कर लिया।
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नौ नवंबर को कुनेंद्रपाल सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि आठ नवंबर की सुबह 8:30 बजे भाई महिपाल सिंह के साथ गांव के ही लोगों ने मारपीट की थी। पुलिस को सूचना देने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे।
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राजकीय मेडिकल कॉलेज में मारपीट में घायल भाई महिपाल सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। संवाद
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