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Shahjahanpur News: किसान की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Fri, 09 Oct 2026 01:14 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:14 AM IST
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The farmer's death has brought a mountain of grief crashing down on the family.
मिर्जापुर। ग्राम पंचायत जरियनपुर के मजरा गंगा नगर निवासी किसान शिवराम की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी पत्नी धनदेवी को अब बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। परिवार में छह बच्चों में अभी चार की शादी नहीं हुई है।
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धनदेवी ने बताया कि सोमवार को छुट्टा पशु खेत में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। पशुओं को भगाने के दौरान उनके हमले के डर से शिवराम गूलर के पेड़ पर चढ़ गए। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पति बेटियों की शादी के लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। उनकी मौत के बाद परिवार के सामने बच्चों के भविष्य की चिंता खड़ी हो गई है। संवाद
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