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Shahjahanpur News: चालक को झपकी आने पर डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी

Sat, 17 Oct 2026 01:16 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:16 AM IST
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The DCM went out of control and climbed onto the divider when the driver dozed off.
खुटार में डिवाइडर पर चढ़ी डीसीएम। संवाद
खुटार (शाहजहांपुर)। खुटार-पुवायां रोड पर गांव रुजहा कलां के पास डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई।
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इटावा के थाना बसरीहर के गांव अकबरपुर निवासी गगन डीसीएम में फिरोजाबाद से क्रॉकरी का सामान भरकर लखीमपुर के पलिया जा रहे थे। शुक्रवार सुबह चार बजे गांव रुजहाकलां के ओवरब्रिज के पास उनको झपकी आ गई और डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। चालक गगन को मामूली चोटें आईं। बाद में क्रेन मंगवाकर डिवाइडर से उतारा गया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। संवाद
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