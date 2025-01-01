Shahjahanpur News: चालक को झपकी आने पर डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी

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इटावा के थाना बसरीहर के गांव अकबरपुर निवासी गगन डीसीएम में फिरोजाबाद से क्रॉकरी का सामान भरकर लखीमपुर के पलिया जा रहे थे। शुक्रवार सुबह चार बजे गांव रुजहाकलां के ओवरब्रिज के पास उनको झपकी आ गई और डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। चालक गगन को मामूली चोटें आईं। बाद में क्रेन मंगवाकर डिवाइडर से उतारा गया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। संवाद

खुटार (शाहजहांपुर)। खुटार-पुवायां रोड पर गांव रुजहा कलां के पास डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई।