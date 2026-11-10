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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   The atmosphere resonated with the musical recitation of the Sundarkand.

Shahjahanpur News: संगीतमय सुंदरकांड के पाठ से गूंजा वातावरण

Tue, 10 Nov 2026 12:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:53 AM IST
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The atmosphere resonated with the musical recitation of the Sundarkand.
शाहजहांपुर। पुलिस चौकी उस्मान बाग स्थित श्री रुद्र बाला जी धाम पर श्री हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया गया।
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श्री लंगोटी वाले बाबा सेवा समिति के सेवकों ने संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान जी के पूजन और आराधना के साथ हुआ। सुंदरकांड के पाठ के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे रहे और भगवान राम व हनुमान जी के जयकारे लगाते रहे। भजन-कीर्तन से पूरा धाम परिसर भक्तिमय हो गया। संवाद
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