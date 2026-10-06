Shahjahanpur News: सामान्य से अधिक रहा तापमान, उमस में इजाफा
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:01 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:01 AM IST
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शाहजहांपुर। तेज धूप निकलने से उमस और सामान्य तापमान में इजाफा हुआ। वायुदाब 12 मिलीबार गिरा हुआ है। ऊंचाई पर बादल छाए रहने से मंगलवार को तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।
गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि अक्तूबर में अधिकतम सामान्य तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम सामान्य तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सामान्य अधिकतम तापमान 3.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
रविवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि आई। संवाद
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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि अक्तूबर में अधिकतम सामान्य तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम सामान्य तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सामान्य अधिकतम तापमान 3.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
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रविवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि आई। संवाद
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