फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Temperatures remained above normal; humidity levels rose.

Shahjahanpur News: सामान्य से अधिक रहा तापमान, उमस में इजाफा

Tue, 06 Oct 2026 01:01 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Temperatures remained above normal; humidity levels rose.
धूप से बचने के लिए चेहरे पर दुपट्टा बांधकर जातीं महिलाएं। संवाद
शाहजहांपुर। तेज धूप निकलने से उमस और सामान्य तापमान में इजाफा हुआ। वायुदाब 12 मिलीबार गिरा हुआ है। ऊंचाई पर बादल छाए रहने से मंगलवार को तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।
विज्ञापन

गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि अक्तूबर में अधिकतम सामान्य तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम सामान्य तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सामान्य अधिकतम तापमान 3.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
विज्ञापन

रविवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि आई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed