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Shahjahanpur News: वेटरन क्रिकेट लीग के लिए टीम घोषित

Fri, 09 Oct 2026 11:49 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:49 PM IST
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Team announced for the Veteran Cricket League.
शाहजहांपुर। शाहजहांपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नूर आलम ने डॉ. गौर हरि सिंघानिया टी-20 उत्तर प्रदेश वेटरन क्रिकेट लीग के दो मैचों के लिए 13 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि टीम में डॉ. मनोज कुमार, इरफान खान, अनुज गुप्ता, रजा हुसैन, केडी सिंह, संजीव सक्सेना, इमरान, आमिर, इरफान रजा, शुभम कपूर, मोहित पाठक, सैफी और तारिक को शामिल किया गया है। टीम के मैनेजर पैट्रिक दास होंगे।
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शाहजहांपुर और पीलीभीत के बीच पहला मुकाबला 11 अक्तूबर को स्वर्ण जयंती स्टेडियम, ओसीएफ में सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर टीम के खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संवाद
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