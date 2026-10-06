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Shahjahanpur News: आलू उत्पादक किसानों को योजना के तहत दिया जा रहा अनुदान

Tue, 06 Oct 2026 01:08 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:08 AM IST
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Subsidy being provided to potato-growing farmers under the scheme.
शाहजहांपुर। उद्यान विभाग की ओर से विकास भवन सभागार में भामाशाह भाव स्थिरता कोष व निजी शीतगृहों में भंडारित आलू के भंडारण प्रभार पर अनुदान योजना संचालन के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई।
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जिला उद्यान अधिकारी पुनीत पाठक ने बताया कि आलू उत्पादक कृषकों को प्रति कृषक अधिकतम दो हेक्टेयर आलू रोपित क्षेत्र या प्रति हेक्टेयर अधिकतम 200 क्विंटल पर अनुदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार निजी शीतगृहों में आलू भंडारण प्रभार पर छूट प्रदान की जा रही है। योजना में कृषक को अधिकतम 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस दौरान राकेश कुमार, विमल देवल, दिव्या यादव, गोविंद नारायण मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद
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