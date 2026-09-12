Shahjahanpur News: इंटर कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को कैंसर के प्रति किया जागरूक
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:11 AM IST
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मीरानपुर कटरा। नेशनल सोसायटी फॉर चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया (कैनकिड्स इंडिया) की ओर से शुक्रवार को श्री बलवंत सिंह इंटर कॉलेज और सिउरा के श्री चेतराम सिंह इंटर कॉलेज में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इस दौरान संस्था के परियोजना प्रबंधक शशांक पटेल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में होने वाले कैंसर के शुरुआती लक्षणों की समय रहते पहचान कर उपचार के प्रति उन्हें, उनके अभिभावकों और आमजन को सचेत करना है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 19 वर्ष की आयु तक के लगभग 14,700 बच्चे, किशोर और युवा प्रतिवर्ष कैंसर से प्रभावित होते हैं। यह संख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक होने पर भी केवल 42 प्रतिशत कैंसर मरीज ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले पाते हैं।
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उन्होंने बताया कि सहायता के लिए संस्था के हेल्पलाइन नंबर 9811284406 पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में बलवंत सिंह कॉलेज के प्रबंधक हरिशंकर सिंह, प्रधानाचार्य दामोदर दास गंगवार और चेतराम सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य चंद्रप्रकाश यादव ने परियोजना प्रबंधक का आभार व्यक्त किया। संवाद
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इस दौरान संस्था के परियोजना प्रबंधक शशांक पटेल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में होने वाले कैंसर के शुरुआती लक्षणों की समय रहते पहचान कर उपचार के प्रति उन्हें, उनके अभिभावकों और आमजन को सचेत करना है।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश में 19 वर्ष की आयु तक के लगभग 14,700 बच्चे, किशोर और युवा प्रतिवर्ष कैंसर से प्रभावित होते हैं। यह संख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक होने पर भी केवल 42 प्रतिशत कैंसर मरीज ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले पाते हैं।
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उन्होंने बताया कि सहायता के लिए संस्था के हेल्पलाइन नंबर 9811284406 पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में बलवंत सिंह कॉलेज के प्रबंधक हरिशंकर सिंह, प्रधानाचार्य दामोदर दास गंगवार और चेतराम सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य चंद्रप्रकाश यादव ने परियोजना प्रबंधक का आभार व्यक्त किया। संवाद