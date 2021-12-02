Shahjahanpur News: त्योहारी भीड़ से राहत देंगी स्पेशल ट्रेनें
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:10 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:10 AM IST
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शाहजहांपुर। त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में सीटों के लिए मारामारी रहती है। ऐसे में विशेष ट्रेनों से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि ट्रेन संख्या 04231 और 04232 बनारस से जम्मूतवी के बीच संचालित होगी। ट्रेन संख्या 04231 को 18 अक्तूबर को बनारस से रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन रात 12:10 बजे शाहजहांपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04232 जम्मूतवी से 19 अक्तूबर को रवाना होगी और सुबह 7:30 बजे आएगी।
ट्रेन संख्या 04031 और 04032 दिल्ली-बनारस के बीच चलेगी। 17 अक्तूबर को दिल्ली से चलने वाली ट्रेन सुबह करीब 3:30 बजे शाहजहांपुर पहुंचेगी। बनारस से 18 अक्तूबर को चलने वाली वापसी की ट्रेन सुबह करीब पांच बजे शाहजहांपुर आएगी।
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इसके अलावा ट्रेन संख्या 04535 बरौनी से चंडीगढ़ के बीच 23 अक्तूबर से 29 नवंबर तक संचालित होगी। यह ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पर सुबह 6:20 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04536 चंडीगढ़ से चलेगी। इसके शाहजहांपुर पहुंचने का समय सुबह 8:10 बजे बताया गया है।
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सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि ट्रेन संख्या 04231 और 04232 बनारस से जम्मूतवी के बीच संचालित होगी। ट्रेन संख्या 04231 को 18 अक्तूबर को बनारस से रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन रात 12:10 बजे शाहजहांपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04232 जम्मूतवी से 19 अक्तूबर को रवाना होगी और सुबह 7:30 बजे आएगी।
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ट्रेन संख्या 04031 और 04032 दिल्ली-बनारस के बीच चलेगी। 17 अक्तूबर को दिल्ली से चलने वाली ट्रेन सुबह करीब 3:30 बजे शाहजहांपुर पहुंचेगी। बनारस से 18 अक्तूबर को चलने वाली वापसी की ट्रेन सुबह करीब पांच बजे शाहजहांपुर आएगी।
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इसके अलावा ट्रेन संख्या 04535 बरौनी से चंडीगढ़ के बीच 23 अक्तूबर से 29 नवंबर तक संचालित होगी। यह ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पर सुबह 6:20 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04536 चंडीगढ़ से चलेगी। इसके शाहजहांपुर पहुंचने का समय सुबह 8:10 बजे बताया गया है।