Shahjahanpur News: रक्षाबंधन पर स्पेशल ट्रेनों की सौगात, 27 और 28 को चलेंगी
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:28 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:28 AM IST
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शाहजहांपुर। रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चंडीगढ़-लखनऊ एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया है। 04546 और 04545 नंबर की स्पेशल ट्रेनें 27 और 28 अगस्त को संचालित होंगी। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि चंडीगढ़ से चलने वाली स्पेशल ट्रेन सुबह 6:14 बजे शाहजहांपुर पहुंचेगी, जबकि लखनऊ से चलने वाली ट्रेन शाम 4:30 बजे स्टेशन पहुंचेगी।
इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली-वाराणसी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाएगी। 27 अगस्त को दिल्ली से चलने वाली ट्रेन सुबह 3:28 बजे शाहजहांपुर पहुंचेगी। वहीं 042 सीसी से संचालित स्पेशल ट्रेन भी सुबह करीब तीन बजे स्टेशन पहुंचेगी। रक्षाबंधन के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। संवाद
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इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली-वाराणसी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाएगी। 27 अगस्त को दिल्ली से चलने वाली ट्रेन सुबह 3:28 बजे शाहजहांपुर पहुंचेगी। वहीं 042 सीसी से संचालित स्पेशल ट्रेन भी सुबह करीब तीन बजे स्टेशन पहुंचेगी। रक्षाबंधन के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। संवाद
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