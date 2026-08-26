Shahjahanpur News: बाराबंकी का तस्कर 1.407 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:34 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:34 AM IST
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शाहजहांपुर। चौक कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को सीतापुर-बरेली हाईवे पर बंद पड़े रिलायंस पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर 1.407 किलोग्राम गांजा के साथ बाराबंकी जिले के युवक को गिरफ्तार किया।
सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान बाराबंकी जिले के थाना सफदरगंज क्षेत्र के गांव बसंतनगर निवासी रमाकांत के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास एक पन्नी में सूखे पत्तों जैसा पदार्थ मिला। जांच में पदार्थ गांजा निकला, जिसका वजन 1.407 किलोग्राम था।
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह इधर-उधर से गांजा तोड़कर तैयार करता था और फिर उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में फुटकर बेचता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद
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सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान बाराबंकी जिले के थाना सफदरगंज क्षेत्र के गांव बसंतनगर निवासी रमाकांत के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास एक पन्नी में सूखे पत्तों जैसा पदार्थ मिला। जांच में पदार्थ गांजा निकला, जिसका वजन 1.407 किलोग्राम था।
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पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह इधर-उधर से गांजा तोड़कर तैयार करता था और फिर उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में फुटकर बेचता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद
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