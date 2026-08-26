Shahjahanpur News: बाराबंकी का तस्कर 1.407 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार

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सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान बाराबंकी जिले के थाना सफदरगंज क्षेत्र के गांव बसंतनगर निवासी रमाकांत के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास एक पन्नी में सूखे पत्तों जैसा पदार्थ मिला। जांच में पदार्थ गांजा निकला, जिसका वजन 1.407 किलोग्राम था।पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह इधर-उधर से गांजा तोड़कर तैयार करता था और फिर उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में फुटकर बेचता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद