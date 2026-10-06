Shahjahanpur News: ऑनलाइन भुगतान लेने से कतरा रहे छोटे कारोबारी

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शहर की चूड़ी वाली गली में आर्टिफिशियल ज्वेलरी कारोबारियों के यहां क्यूआर कोड लगे होने के बावजूद ग्राहकों से नकद भुगतान मांगा जा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि दिल्ली से माल खरीदने जाने पर वहां भी कई बाजारों में नकद भुगतान की मांग की जाती है। सदर बाजार के छोटे कारोबारी भी बड़े भुगतान ऑनलाइन लेने से बच रहे हैं।छोटे कारोबारियों का कहना है कि नकद लेनदेन में हिसाब रखना आसान रहता है। वहीं, ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा होने के बावजूद अब खरीदारी के लिए नकद रकम साथ रखना मजबूरी बन रहा है।पूर्व में 750 रुपये का ऑनलाइन भुगतान लेने पर करीब 79 रुपये कट गए थे। इसके बाद ग्राहकों से नकद ही रुपये मांगते हैं। पेटीएम का डिब्बा अलमारी में बंद कर दिया है। 15 अक्तूबर से पूरी तरह ऑनलाइन भुगतान बंद कर देंगे।-अनवार खां, फर्नीचर व्यापारीअभी छोटे भुगतान ही ऑनलाइन ले रहे हैं। आने वाले समय में पूरी तरह नकद पर काम करेंगे। जीएसटी और एमडीआर चार्ज को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। मोबाइल कारोबार में मार्जिन भी काफी कम होता है।-जीशान, मोबाइल व्यापारीदुकान के आसपास के अधिकतर व्यापारी ऑनलाइन भुगतान नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के बाजारों में जाने पर वहां भी नकद भुगतान ही मांगा जाता है। ग्राहक से नकद ही भुगतान मांगा जाता है। ऑनलाइन भुगतान को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।-अभिषेक वर्मा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी व्यापारीबड़ा भुगतान ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं। डर है कि भुगतान लेने पर हमारे ही रुपये न कट जाएं। ग्राहक के पास नकद नहीं होने पर ही छोटी रकम ऑनलाइन लेते हैं। फिलहाल नकद पर ही काम कर रहे हैं।-शोभित गुप्ता, व्यापारीऑनलाइन भुगतान को लेकर कई तरह की भ्रांतियों लोगों में व्याप्त हो सकती हैं, हालांकि अभी इसे लेकर लीड बैंक के पास कोई लिखित में निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।-अरविंद प्रसाद गुप्ता, एलडीएम