फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Small business owners are reluctant to accept online payments.

Shahjahanpur News: ऑनलाइन भुगतान लेने से कतरा रहे छोटे कारोबारी

Tue, 06 Oct 2026 01:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Small business owners are reluctant to accept online payments.
शो​भित गुप्ता। संवाद
शाहजहांपुर। डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ने के बावजूद शहर के छोटे कारोबारी ऑनलाइन भुगतान लेने से कतरा रहे हैं। दुकानों पर क्यूआर कोड लगे हैं, लेकिन कई व्यापारी ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान लेने के बजाय नकद भुगतान पर जोर दे रहे हैं। कुछ दुकानदार तो दो हजार रुपये तक का भुगतान भी ऑनलाइन लेने से बच रहे हैं और मजबूरी में ही छोटी रकम स्वीकार कर रहे हैं।
विज्ञापन

शहर की चूड़ी वाली गली में आर्टिफिशियल ज्वेलरी कारोबारियों के यहां क्यूआर कोड लगे होने के बावजूद ग्राहकों से नकद भुगतान मांगा जा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि दिल्ली से माल खरीदने जाने पर वहां भी कई बाजारों में नकद भुगतान की मांग की जाती है। सदर बाजार के छोटे कारोबारी भी बड़े भुगतान ऑनलाइन लेने से बच रहे हैं।
विज्ञापन

छोटे कारोबारियों का कहना है कि नकद लेनदेन में हिसाब रखना आसान रहता है। वहीं, ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा होने के बावजूद अब खरीदारी के लिए नकद रकम साथ रखना मजबूरी बन रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
पूर्व में 750 रुपये का ऑनलाइन भुगतान लेने पर करीब 79 रुपये कट गए थे। इसके बाद ग्राहकों से नकद ही रुपये मांगते हैं। पेटीएम का डिब्बा अलमारी में बंद कर दिया है। 15 अक्तूबर से पूरी तरह ऑनलाइन भुगतान बंद कर देंगे।
-अनवार खां, फर्नीचर व्यापारी

--
अभी छोटे भुगतान ही ऑनलाइन ले रहे हैं। आने वाले समय में पूरी तरह नकद पर काम करेंगे। जीएसटी और एमडीआर चार्ज को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। मोबाइल कारोबार में मार्जिन भी काफी कम होता है।
-जीशान, मोबाइल व्यापारी
--
दुकान के आसपास के अधिकतर व्यापारी ऑनलाइन भुगतान नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के बाजारों में जाने पर वहां भी नकद भुगतान ही मांगा जाता है। ग्राहक से नकद ही भुगतान मांगा जाता है। ऑनलाइन भुगतान को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
-अभिषेक वर्मा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी व्यापारी
--
बड़ा भुगतान ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं। डर है कि भुगतान लेने पर हमारे ही रुपये न कट जाएं। ग्राहक के पास नकद नहीं होने पर ही छोटी रकम ऑनलाइन लेते हैं। फिलहाल नकद पर ही काम कर रहे हैं।

-शोभित गुप्ता, व्यापारी
---
ऑनलाइन भुगतान को लेकर कई तरह की भ्रांतियों लोगों में व्याप्त हो सकती हैं, हालांकि अभी इसे लेकर लीड बैंक के पास कोई लिखित में निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
-अरविंद प्रसाद गुप्ता, एलडीएम

शोभित गुप्ता। संवाद

शोभित गुप्ता। संवाद

शोभित गुप्ता। संवाद

शोभित गुप्ता। संवाद

शोभित गुप्ता। संवाद

शोभित गुप्ता। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed