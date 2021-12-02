Shahjahanpur News: भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर बहने करेंगी लंबी आयु की कामना

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श्री रुद्र बालाजी धाम के पुजारी पंडित कान्हा कृष्ण शुक्ल ने बताया कि द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:37 बजे से 11 नवंबर को दोपहर 2:12 बजे तक रहेगी। तिलक करने का शुभ समय बुधवार सुबह 6:30 से 9:12 बजे और सुबह 10:34 बजे से पूर्वाह्न 11:54 बजे तक रहेगा।उन्होंने बताया कि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार किसी भाई की जन्मकुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो तो भैया दूज पर बहन से तिलक करवाना विशेष शुभ माना जाता है। यह पर्व भाई-बहन के रिश्तों में प्रेम, विश्वास और आत्मीयता बढ़ाने का प्रतीक है। संवाद