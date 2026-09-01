Shahjahanpur News: खेत में जानवरों के घुसने के विरोध में फायरिंग, दो भाइयों को लगी गोली
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:27 AM IST
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जैतीपुर (शाहजहांपुर)। छेदा पट्टी गांव में सोमवार की शाम खेत में जानवर घुसने के विरोध में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में दो सगे भाइयों को गोली लगी है। दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
जयवीर ने बताया कि पड़ोसी खेत स्वामी के जानवर उनके खेत में आ जाते हैं। रविवार दोपहर विरोध करने पर विवाद किया। मामले में थाने जाकर शिकायत की थी। सोमवार शाम दोबारा पड़ोसी खेत स्वामी के जानवर उनके खेत में आ गए और फसल चरने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर तीन लोगों ने हमला करते हुए लाइसेंसी राइफल और तमंचे से फायरिंग कर दी।
फायरिंग में भाई धर्मवीर के जांघ और रामवीर के पैर के पंजे में गोली लगी है। फायरिंग की सूचना पर पहुंचे सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने जांच की। सीओ ने बताया कि तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। आरोपियों की तलाश में टीम गठित कर दी गई है।
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जयवीर ने बताया कि पड़ोसी खेत स्वामी के जानवर उनके खेत में आ जाते हैं। रविवार दोपहर विरोध करने पर विवाद किया। मामले में थाने जाकर शिकायत की थी। सोमवार शाम दोबारा पड़ोसी खेत स्वामी के जानवर उनके खेत में आ गए और फसल चरने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर तीन लोगों ने हमला करते हुए लाइसेंसी राइफल और तमंचे से फायरिंग कर दी।
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फायरिंग में भाई धर्मवीर के जांघ और रामवीर के पैर के पंजे में गोली लगी है। फायरिंग की सूचना पर पहुंचे सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने जांच की। सीओ ने बताया कि तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। आरोपियों की तलाश में टीम गठित कर दी गई है।
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