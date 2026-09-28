Shahjahanpur News: शिक्षामित्रों का धरना, सुपर टेट से छूट देने की मांग

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संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने प्रदेश के 70 हजार शिक्षामित्रों को सुपर टेट से छूट प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए जीआईसी के खेल मैदान पर धरना दिया। इस बीच मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत को दिया।धरनास्थल पर हुई सभा में जिलाध्यक्ष रामपूत पाल ने कहा कि तीन जनवरी 2025 को शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय वापसी व महिला शिक्षामित्रों को उनके पति के निवास स्थान की ग्राम पंचायत या वार्ड के विद्यालय में स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया था। लखनऊ व बाराबंकी को छोड़कर किसी भी जिले में प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी।ज्ञापन में शिक्षामित्रों की योग्यता व अनुभव को देखते हुए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, शिक्षामित्र को 12 महीने का मानदेय देने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में विपिन मिश्रा, मिथलेश यादव, आलोक वर्मा, मुकेश पाल, जितेंद्र वर्मा, जगरूप बाबू, रीमा देवी, हरिओम वर्मा, सिकंदर खां आदि शामिल रहे।