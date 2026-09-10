Shahjahanpur News: गन्ना उत्पादन की आधुनिक तकनीक पर रखे विचार
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:51 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:51 AM IST
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शाहजहांपुर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित मॉडर्न गन्ना उत्पादन टेक्नोलॉजी एवं हाई प्रोडक्टिविटी सेमिनार में शाहजहांपुर के गंगानगर में रहने वाले प्रगतिशील किसान कौशल मिश्रा ने प्रतिभाग कर गन्ना खेती में किए जा रहे नवाचारों और प्रयासों की जानकारी साझा की।कार्यक्रम में सहायक निदेशक कृषि दीपक ने उन्हें प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया। संवाद
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