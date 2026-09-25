फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Sharad receives Distinguished Teacher Award.

Shahjahanpur News: शरद को मिला विशिष्ट शिक्षक सम्मान

Fri, 25 Sep 2026 10:49 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:49 PM IST
विज्ञापन
Sharad receives Distinguished Teacher Award.
बांदा जिले में ​शिक्षक शरद को सम्मानित करते अति​थि। स्रोत: स्वयं
शाहजहांपुर। सिंधौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कठवा के शिक्षक शरद कुमार सिंह को रामपाल सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से विशिष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। बांदा के जसईपुर गांव में आयोजित समारोह में देशभर से चयनित 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश से शरद कुमार सिंह का चयन हुआ।
विज्ञापन

शरद कुमार सिंह को यह सम्मान कोविड-19 के दौरान विद्यालय में स्वरोजगार सृजन के लिए शुरू किए गए मधुमक्खी पालन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। शरद के अनुसार, प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने विद्यार्थियों को मधुमक्खी के जीवन चक्र, उससे होने वाले लाभ, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता में मधुमक्खियों के योगदान की जानकारी प्रयोगात्मक तरीके से दी। साथ ही गांव के लोगों को भी मधुमक्खी पालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने विद्यालय में उत्पादित शहद को बेसिक हनी ब्रांड नाम दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed