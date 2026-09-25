Shahjahanpur News: शरद को मिला विशिष्ट शिक्षक सम्मान
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:49 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:49 PM IST
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शाहजहांपुर। सिंधौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कठवा के शिक्षक शरद कुमार सिंह को रामपाल सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से विशिष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। बांदा के जसईपुर गांव में आयोजित समारोह में देशभर से चयनित 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश से शरद कुमार सिंह का चयन हुआ।
शरद कुमार सिंह को यह सम्मान कोविड-19 के दौरान विद्यालय में स्वरोजगार सृजन के लिए शुरू किए गए मधुमक्खी पालन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। शरद के अनुसार, प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने विद्यार्थियों को मधुमक्खी के जीवन चक्र, उससे होने वाले लाभ, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता में मधुमक्खियों के योगदान की जानकारी प्रयोगात्मक तरीके से दी। साथ ही गांव के लोगों को भी मधुमक्खी पालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने विद्यालय में उत्पादित शहद को बेसिक हनी ब्रांड नाम दिया। संवाद
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शरद कुमार सिंह को यह सम्मान कोविड-19 के दौरान विद्यालय में स्वरोजगार सृजन के लिए शुरू किए गए मधुमक्खी पालन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। शरद के अनुसार, प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने विद्यार्थियों को मधुमक्खी के जीवन चक्र, उससे होने वाले लाभ, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता में मधुमक्खियों के योगदान की जानकारी प्रयोगात्मक तरीके से दी। साथ ही गांव के लोगों को भी मधुमक्खी पालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने विद्यालय में उत्पादित शहद को बेसिक हनी ब्रांड नाम दिया। संवाद
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