Shahjahanpur News: शाह क्लब रेड ने गुर्जर अकादमी की टीम को 17 रनों से हराया

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शाह क्लब रेड ने 42 ओवर में 10 विकेट खोकर 192 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज कबीर राज 18 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे नंबर पर उतरे आर्यन वर्मा ने तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 40 रन बनाए। शौर्य ने 33 रनों का योगदान दिया।गुर्जर अकादमी की ओर से उदित कुमार ने सात ओवर में तीन विकेट लिए। काव्य ने दो तथा निहाल वर्मा और समर चौहान ने एक-एक विकेट हासिल किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुर्जर अकादमी की टीम 42 ओवर में 175 रन पर सिमट गई। निहाल वर्मा ने 32, अरनव कुशवाहा ने 26 और मयंक ने 18 रन बनाए। शाह क्लब रेड के गेंदबाज अभि सिंह, आर्यन सिंह और कपिल यादव ने दो-दो विकेट लिए। मैच के दौरान कोच अभय सिंह गुर्जर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।सीनियर पुरुष क्रिकेट के जिला स्तरीय ट्रायल 12 कोशाहजहांपुर। आजमगढ़ में आयोजित होने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 12 अक्तूबर को होगा। ट्रायल शाम चार बजे हथौड़ा स्थित स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को मंडलीय ट्रायल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मंडलीय ट्रायल 16 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इच्छुक खिलाड़ियों से निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंचकर ट्रायल में प्रतिभाग करने की अपील की है। संवाद